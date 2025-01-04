شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة: المصري والزمالك كتاب مفتوح وهدفنا الوصول بعيداً بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود حمادة، لاعب وسط النادي المصري، على أهمية مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال محمود حمادة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، تركيزنا كبير في مباراة الغد، ونسعى للوصول بعيدًا في الكونفدرالية، ومباراة الغد على أعلى درجة من الأهمية والفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض.

وأضاف لاعب المصري، جماهير المصري كلمة السر ونأمل في تحقيق طموحاتها.

من ناحية أخرى، عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم ميدو جابر والذي تعرض للإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدى مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الأخيرة.