شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لا بديل عن الفوز أمام الترجي بعد الخسارة فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، عن مدة أهمية مباراة الترجي التونسي، موضحا أنه لا بديل عن الفوز في اللقاء، خاصة بعد خسارة المباراة الأخيرة في رادس، ولابد من التعويض والفوز في القاهرة، من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي، إن الفريق مر بظروف صعبة في مباراة رادس بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابة بنزلات برد شديدة ولعب بعضهم اللقاء مصابا متحاملا على نفسه، ورغم الأداء الجيد كانت الخسارة، ولكن الوضع مختلف الآن بعد عودة أغلب اللاعبين والفريق لديه الرغبة في التعويض والفوز بالثلاث نقاط، قبل السفر إلى أنجولا لخوض مباراة الجولة الخامسة.

وأشار يورتشيتش إلى أن الفريق كان يعاني كذلك من إصابات عديدة في الدوري خلال اللقاءات الماضية، ونجح فى التعامل مع المواجهات الأخيرة رغم النقص العددي، وحتى الآن هناك بعض الإصابات وبناءً على التدريب الأخير سيكون القرار بشأن عودة البعض ومشاركتهم في لقاء الترجي.

وأوضح المدرب أنه لا يهتم كثيرا بمسألة التحكيم، وما حدث في لقاء رادس بعد احتساب هدف من تسلل واضح، مؤكدا أنه لابد من نسيان الأمر سريعا والتركيز داخل الملعب، ولابد من التعويض وعدم خسارة أي نقاط في القاهرة.