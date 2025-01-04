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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري.
جاء ذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.
وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.
جدول دور الـ 32
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