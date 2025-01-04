شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم طنطا بهدف ويتأهل لمواجهة إنبى فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الإسماعيلى إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت،ليضرب الدراويش موعداً مع إنبى الذى عبر إلى ذات الدور بالانتصار على حرس الحدود بالأمس الجمعة.

وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد في الدقيقة 28 بعد استغلاله تمريرة خاطئة من مدافع طنطا ليسددها بقوة داخل الشباك.

تشكيل الإسماعيلى أمام طنطا

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : حاتم سكر ومحمد عمار وعبد الله محمد وعبد الكريم مصطفى .

خط الوسط : هشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطار وإيريك تراوري.

خط الهجوم : علي الملواني ومحمد زيدان.

تشكيل طنطا أمام الإسماعيلى

حارس مرمى : عبدالرحمن قطاي.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد رضا وسليمان عبدربه وزغلول محمد.

خط الوسط : احمد السيد وأحمد الحنفي وحسون محمد وكريم أسامة.

خط الهجوم : محمد السقا واقطاي عبد الله.