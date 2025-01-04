شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على بترول أسيوط ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره بترول أسيوط بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر 2024 – 2025.

وأحرز هدف فريق البنك الاهلى أسامة فيصل في الدقيقة 77 من عمر اللقاء من علامة الجزاء وضمان التأهل الى دور الـ16 من عمر المسابقة.

وكان فريق البنك الأهلى ، بدأ مباراته أمام بترول اسيوط بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافى

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، احمد مدبولى، سيد نيمار

خط الهجوم: أسامة فيصل، جريندو

بينما جاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي: أحمد رفاعي، عرفة شعبان، عبد الله عادل، حسن أحمد، أبو بكر فوزي، عبد الرحمن الخميسي، مصطفى محمود، محمود سمكة، إبراهيم عباس، جودوين فرايدي، أحمد خالد.