كأس الأبطال الفرنسية: هوتر "على موناكو تقديم مباراة مثالية"

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : شدد النمسوي أدولف "أدي" هوتر مدرب موناكو الفرنسي أن على "فريقي تقديم مباراة مثالية" أمام باريس سان جرمان في كأس الأبطال التي تقام على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة الأحد.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت عشية المواجهة "هي مباراة نهائية ضد البطل، وهي مباراة مهمة للغاية من أجل الفوز باللقب".

وكان موناكو أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد مدربه البالغ 54 عاما حتى حزيران/يونيو 2027، علما أنه كان سينتهي آخر هذا الموسم.

وعن تمديد عقده، قال "أنا سعيد لتمديد عقدي ولاشرافي على هذا الفريق، كما أنا سعيد للثقة التي منحني إياها رئيس النادي وانا جزء من هذا المشروع واستمتع به".

وتوصل هوتر إلى اتفاق مع إدارة نادي الإمارة وتحديدا مع المدير العام تياغو سكورو لتمديد عقده، بعدما كان على قدر الطموحات خلال عامين ونصف.

ونجح هوتر في عامه الأول مع موناكو في قيادته إلى دوري ابطال أوروبا باحتلاله للمركز الثاني في "ليغ1" خلف سان جرمان البطل. هذا العام، ما زال منافسا في الدوري حيث يحتل المركز الثالث، ولا يزال بامكانه خوض الملحق في المسابقة القارية الأم أذ يحتل المركز السادس عشر من أصل 36 فريقا.

وأضاف "نحن سعداء لاقامة كاس الأبطال في قطر ونشيد بالتنظيم والترحيب الحار مذ أن وصلنا قبل يومين والتسهيلات الكبيرة والملعب الرائع... هي ليست المرة الأولى لي في قطر وقد سبق لي أن جئت إلى هنا قبل 10 سنوات مع ريد بول سالزبورغ... نتوق لخوض المباراة غدا".

وأردف "هي مباراة مهمة جدا لأننا نلعب مجددا أمام سان جرمان بعدما واجهناه قبل 3 أسابيع في الدوري (خسر موناكو 2 4)، ولم يكن الحظ حليفنا. غدا مباراة جديدة وهي مباراة نهائية ونحن نحارب من أجل الفوز باللقب، وعلينا أن نقدّم مباراة جيدة للفوز بها".