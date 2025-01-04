7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 4 - 1 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعديل لائحة الأجانب الخمسة فى الدورى المصرى بسبب واقعة الإسماعيلى ومودرن سبورت، وبعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الخسارة من بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال.

تعديل لائحة الأجانب الخمسة فى الدورى المصرى بسبب واقعة الإسماعيلى ومودرن سبورت

استقرت ادارة المسابقات باتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة ونظام البطولات وعلي رأسها تعديل بند مشاركة الخمسة أجانب في المباراة علي أن يتم و ضع بند واضح وصريح وهو تواجد الخمسة لاعبين في قائمة المباراة أم تواجد أي عدد من اللاعبين في القائمة على أن يشارك 5 فقط في المباراة .

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الخسارة من بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالأهلي مطار القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

جروس يطمئن على جاهزية زيزو قبل مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على حالة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها غداً الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي يترقب موقف أكرم توفيق من التجديد ويرفض المبالغة فى المطالب المالية

يترقب مسئولو النادي الأهلي ، موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعدما قدموا للاعب العرض الأخير خلال الفترة الماضية ويتضمن الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد ، وهو أكبر عرض مالي ينوي الأهلي تقديمه للاعب .

المصري يواجه الزمالك بدون أنياب فى الكونفدرالية

عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلى أمام سموحة بسبب الإيقاف

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه خالد عبد الفتاح فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري بسبب عقوبة الإيقاف.

حمزة المثلوثى يترقب عودته لحسابات جروس فى الزمالك

يترقب التونسى حمزة المثلوثى مدافع الزمالك عودته لحسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة أن ابتعد عن التشكيل الأساسي منذ قدوم السويسري على رأس القيادة الفنية للفريق خلفاً للبرتغالى جوزيه جوميز.