شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى كأس مصر إلى 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها 8 يناير الجاري على السويس الجديد.

وأخطر اتحاد الكرة النادي المصري بتأجيل اللقاء ليقام يوم 4 فبراير المقبل، باستاد السويس الجديد، فى الخامسة والنصف مساء، بدلا من إقامتها يوم 8 يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

من ناحية أخرى، عصفت الغيابات بهجوم النادي المصري قبل مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب فى الكونفدرالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود ثلاثة من أهم لاعبيه في مواجهة الزمالك، وهم ميدو جابر والذي تعرض للإصابة بشرخ في مشط القدم خلال مشاركته أمام بلاك بولز بالجولة الثانية، وكذلك باهر المحمدى مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، والذي يغيب للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الأخيرة.