شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين البنك الأهلي وبترول أسيوط فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط، والتي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، بمنافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وأجرى طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تعديلاً في تشكيل فريقه قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة، حيث دفع طارق مصطفى بـ سيد نيمار فى التشكيل الأساسي واستبعد محمد هلال بعدما تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء.

وكان البنك الأهلى ، بدأ مباراته أمام بترول اسيوط بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافى

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، احمد مدبولى، سيد نيمار

خط الهجوم: أسامة فيصل، جريندو

بينما جاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي: أحمد رفاعي، عرفة شعبان، عبد الله عادل، حسن أحمد، أبو بكر فوزي، عبد الرحمن الخميسي، مصطفى محمود، محمود سمكة، إبراهيم عباس، جودوين فرايدي، أحمد خالد.