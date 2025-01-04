شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على طنطا بهدف على الملوانى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاسماعيلى وطنطا في إطار منافسات دوري الـ32 من بطولة كأس مصر بتقدم الدراويش بهدف دون رد سجله على الملوانى.

وشهدت الدقيقة 28 تمريرة خاطئة من مدافع طنطا لتصل إلى علي الملواني مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ويخوض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :

أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى

الدفاع .. عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد

الوسط .. حاتم سكر، محمد عبدالسميع، هشام محمد، محمد خطاري

الهجوم .. علي الملواني، محمد زيدان، ايريك تراوري

فيما يخوض طنطا المباراة بتشكيل مكون من :

عبدالرحمن قطاوي

سليمان عبدربه

محمد رضا

زغلول محمد

محمود علاء

أحمد الحنفي

حسون محمد

أحمد السيد

كريم أسامة

محمد السقا

أقطاي عبدالله