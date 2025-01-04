شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري؟ والان مع تفاصيل الخبر

سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، بمنافسات الجولة الرابعة، وأنهت هزيمة الأهلي صمود سلسلة اللاهزيمة للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة بالمنافسات الأفريقية، والتي وصلت إلى 27 مباراة على التوالي.