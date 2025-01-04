شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 04 يناير 2025 03:20 م
سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، بمنافسات الجولة الرابعة، وأنهت هزيمة الأهلي صمود سلسلة اللاهزيمة للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة بالمنافسات الأفريقية، والتي وصلت إلى 27 مباراة على التوالي.س: ما هو ترتيب الأهلي في مجموعة دوري أبطال أفريقيا؟ ج:تجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط، ومازال يحتل المركز الأول فى مجموعته، فيما ارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى 6 نقاط فى المركز الثاني، ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. س: ما هي فرص تأهل الأهلي لربع النهائي؟ ج:يحتفظ النادي الأهلي بأكبر الفرص بين فرق مجموعته في التأهل إلى ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، رغم السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الرابعة، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى 4 نقاط فقط لضمان التأهل من آخر جولتين، فيما يمكن للفريق الأحمر التأهل في صدارة مجموعته حال الفوز فى آخر جولتين دون انتظار نتائج منافسيه. س: ما المباريات المتبقية للأهلي في دور المجموعات؟ ج:يخرج النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ثم يعود إلى القاهرة ليستضيف أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي السبت 18 يناير فى الجولة السادسة والأخيرة. س: وما هي المباراة المقبلة للأهلي؟ ج:يلتقي النادي الأهلي مع سموحة الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري، حيث يبحث الفريق الأحمر عن تصحيح المسار بالبطولة المحلية، بعد التعادل مع إنبي سلبياً فى الجولة السابعة. س: ما هو ترتيب الأهلي في الدوري المصري؟ ج:يحتل النادي الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 مباريات،فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبو الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.
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