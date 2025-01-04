شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة كالوشا والعجوز فى إنبى وموقفهما من مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

تعرض أحمد كالوشا مدافع إنبى للإصابة بالهبوط والشعور "بدوخة" في مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس الجمعة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، فيما أُصيب أحمد العجوز بارتجاج خفيف في اللقاء.

ويخضع ثنائى الفريق البترولى لفحوصات مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لسرعة تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما وتجهيزهما لمباراة بتروجت المقبلة، المقرر لها الجمعة 10 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" خاصة أن هذا لأمر لن يمنعهم من المشاركة في المباراة.

في سياق مختلف، كشف مصدر أن مسئولي نادي إنبي يرفضون قطع إعارة زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً أن النادي يستند إلى أحد البنود في العقد الموقع بين الطرفين والذي يمنحه الحق في تقرير مصير اللاعب.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن زياد كمال لا يمكنه العودة إلى صفوف إنبي إلا بموافقة النادي البترولي، بغض النظر عن موقف الزمالك من اللاعب ومدى رغبة النادي الأبيض فى قطع إعارته.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي نادي الزمالك لم يفاتحوا نظراءهم فى إنبي حول عودة اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن رغبة السويسري كريستيان جروس تشير إلى عدم احتياجه للاعب بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأبيض وحصوله على الفرصة.

وسيطر فريق حرس الحدود على مجريات الشوط الأول وكان صاحب المبادرة الهجومية مستغلاً انطلاقات روقا ومحمود ممدوح فى الخط الأمامى بينما اعتمد إنبى على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى المميز أحمد نادر حواش ورفيق كابو.