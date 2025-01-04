شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى آخر 8 مباريات محلية وأفريقية.. 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارة والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي نتائجه السيئة خلال الفترة الماضية تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، حيث خسر بهدف نظيف من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير مساء أمس، الجمعة، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

خسارة الأهلي من بطل الجزائر جاءت لتُترجم نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الأخيرة، ففي آخر 8 مباريات لم يتذوق الأهلي طعم الفوز سوى 3 مرات، بينما تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في الدوري ثم فاز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 بالقاهرة في افتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال ثم تعادل سلبياً مع البنك الأهلي في الدوري، وتعادل بنفس النتيجة مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعب الأخير في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات بتحقيق فوز كبير على شباب بلوزداد بالقاهرة بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات وواصل الإنتصارات بالفوز على المصري بثنائية نظيفة في الدوري ، ثم عادت كتيبة مارسيل كولر للنتائج السيئة بالتعادل سلبياً مع إنبي في الدوري قبل السقوط أمام بلوزداد أمس في دوري الأبطال.