شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بتأجيل مباراة المنصورة فى كأس مصر إلى 4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم 8 يناير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وأخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء ليقام يوم 4 فبراير المقبل باستاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساءً، بدلا من إقامتها يوم 8 يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

من ناحية أخرى، حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبى فريقه للتحدث معهم حول مواجهة الترجى التونسى التى ستجمعهما في السادسة من مساء غدًا الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ومنح يورتشيتش روشتة الفوز على الترجي للاعبى بيراميدز، حيث شدد المدرب على ضرورة العمل على تقارب الخطوط وعدم ترك مساحات خلف اللاعبين حتى لا يستغلها الترجى فى الوصول بسهولة لمرمى بيراميدز.

كما شدد المدير الفنى على أهمية استغلال الفرص والتركيز الجيد طوال شوطى المباراة، وعدم الدخول فى أى مناوشات مع لاعبى الترجي حرصًا على عدم فقدان التركيز.

كما طالب المدير الفنى بضرورة البداية الهجومية والسيطرة على مجريات المباراة وعدم الاستعجال فى انهاء الهجمات حتى لا يفقد بيراميدز السيطرة ويمنحها للفريق المنافس.

وكان بيراميدز تعرض للخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 2 - 0، ليحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.