شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من انطلاق الميركاتو الشتوي.. صفقة وحيدة مروان محسن إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

دخل موسم الانتقالات الشتوية الجاري يومه الرابع، بهدوء حذر من الأندية، حيث لم يتم الإعلان عن صفقات رسمية حتى الآن سوى عن صفقة وحيدة، وهي بانتقال مروان محسن لاعب مودرن سبورت السابق إلى فريق الجونة، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ مروان محسن لتعاقده بالتراضي مع ناديه السابق.

وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي أمام الأندية للموسم الحالى 2024 - 2025 بداية من 1 يناير 2025 الجاري، وحتى 8 فبراير 2025.

وتعتبر فترة القيد الشتوى الجارية هى فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث أصبحت هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم فى الموسم.

أبرز بنود لائحة القيد الحالية



- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.