شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعيد علي فوزى فى مباراة بتروجت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني لـ إنبى خدمات على فوزى لاعب الفريق خلال مباراة بتروجت، المقرر لها الجمعة 10 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

وغاب على فوزى عن مباراة الأهلى في الجولة الماضية من الدورى وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ليصبح اللاعب جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق البترولى في مباراة بتروجت المقبلة.

في سياق مختلف، تأهل فريق إنبى إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد بتروسبورت.

سجل أحمد نادر حواش لاعب إنبى هدف الفريق البترولي في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة سكنت شباك حرس الحدود.

سيطر فريق حرس الحدود على مجريات الشوط الأول وكان صاحب المبادرة الهجومية مستغلاً انطلاقات روقا ومحمود ممدوح فى الخط الأمامى بينما اعتمد إنبى على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى المميز أحمد نادر حواش ورفيق كابو.

وشهد الشوط الثاني قوة وندية بين فريقى حرس الحدود وإنبى للسيطرة على منطقة المناورات وانتزاع المبادرة الهجومية،حيث أهدر الفريقين أكثر من فرصة،ولكن الفريق البترولي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

ويلتقى إنبى مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والمقرر لها اليوم السبت.