شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يشيد بإنجازات اتحاد ألعاب الماء الدولي فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بقيادة الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

وقال إدريس، إن عام 2024، كان حافلا بالفعاليات الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب الماء، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من النجاح والانتشار.

وقاد حسين المسلم الاتحاد الدولي لألعاب الماء إلى دائرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت بشكل لا تخطئه عين، من أنشطة حظيت برعايته في العديد من دول العالم.

ونجح الاتحاد الدولي لألعاب الماء بقيادة حسين المسلم فى تنظيم العديد من البطولات على مدار 2024، والتي أسهمت في زيادة الاحتكاك بين اللاعبين على مستوى العالم الذين يشاركون في هذه الفعاليات، وتهدف لنشر أجواء من الود والحب والتعارف بينهم.

وشهدت المنافسات في مختلف بطولات العالم تحطيم الأرقام القياسية العالمية بفضل الجهود التي يبذلها اللاعبون ما يشير إلى تطور المستوى الفني والبدني، والتي تؤكد أن هناك تعاونًا عالميًا غير مسبوق أدى إلى تعزيز مكانة الاتحاد الدولي للسباحة كقوة رائدة فى تعزيز الروح الإيجابية والإلهام عبر الرياضة.

وأثنى «إدريس» على بطولة العالم التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، واستمرت 17 يوما خلال فبراير الماضي، شارك فيها 2600 رياضي يمثلون 204 دول، بما في ذلك فريق السباحة للاجئين وحظيت البطولة حينها بحضور جماهيري كبير بفضل النهايات المثيرة وتقارب مستوى المشاركين الذين تألقوا في تحطيم الأرقام القياسية، حيث شهدت بث 320 ساعة من التغطية الحية.

من جهته أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن هذا الحدث برهن على قدرة الرياضات المائية العالمية على توحيد الجماهير، خاصة في ظل ما تتمتع به اللعبة من شعبية جارفة في المجتمعات المختلفة، معبرا عن اعتزازه بالجهود المضنية خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث كانت بمثابة نقطة تحول للاتحاد الدولي وما قدمه خلال فترة المنافسات.

وشهدت الأيام الأخيرة من عام 2024 إقامة بطولة السباحة العالمية (25 مترا) في العاصمة المجرية بودابست، وشهدت نجاحات كبيرة من المنافسين الذين صنعوا 30 رقمًا قياسيًا عالميًا، هذا إضافة لـ 13 رقمًا لفئة الناشئين و46 رقمًا قياسيًا للبطولات و63 رقمًا قياسيًا قاريًا.

ونجح حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء في توفير برامج للمنح الدراسية والإرشاد، ومبادرات تعلم أساسيات السباحة، ما يعد سابقة في تاريخ الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

أكد إدريس على ثقته في مجلس إدارة الاتحاد الدولي برئاسة كابتن طيار حسين المسلم على مواصلة مسيرة النجاحات خلال العام المقبل، خاصة في بطولة السباحة العالمية المقرر إقامتها في سنغافورة في يوليو وأغسطس المقبلين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية وتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في ظل مشاركة كبيرة من 2500 رياضي يمثلون 210 دولة للتنافس في ستة ألعاب مائية مختلفة.