شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى وطنطا فى مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا للقاء طنطا بعد قليل في إطار منافسات دوري الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى

الدفاع .. عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد

الوسط .. حاتم سكر، محمد عبدالسميع، هشام محمد، محمد خطاري

الهجوم .. علي الملواني، محمد زيدان، ايريك تراوري

بينما أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر على النحو التالي:

عبدالرحمن قطاوي

سليمان عبدربه

محمد رضا

زغلول محمد

محمود علاء

أحمد الحنفي

حسون محمد

أحمد السيد

كريم أسامة

محمد السقا

أقطاي عبدالله

ويجلس علي دكة البدلاء: طاهر رمضان - شهاب فتحى - حازم الشامي - أحمد أوكا - محمد رمضان - محمد السيد - محمد نبيل - محمد بوجي - شريف الفقي.