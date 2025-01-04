شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى وبترول أسيوط لمواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد ـ أسماء عمرالسبت، 04 يناير 2025 01:48 م
أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى ، تشكيل الفريق لمواجهة بترول اسيوط ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافى
خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد هلال
خط الهجوم: اسامة فيصل، جريندو
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:
أحمد صبحى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، احمد سعيد، ياو أنور.
بينما جاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي: أحمد رفاعي، عرفة شعبان، عبد الله عادل، حسن أحمد، أبو بكر فوزي، عبد الرحمن الخميسي، مصطفى محمود، محمود سمكة، إبراهيم عباس، جودوين فرايدي، أحمد خالد.
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