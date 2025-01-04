شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى وبترول أسيوط لمواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى ، تشكيل الفريق لمواجهة بترول اسيوط ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافى

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد هلال

خط الهجوم: اسامة فيصل، جريندو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، احمد سعيد، ياو أنور.

بينما جاء تشكيل بترول أسيوط كالتالي: أحمد رفاعي، عرفة شعبان، عبد الله عادل، حسن أحمد، أبو بكر فوزي، عبد الرحمن الخميسي، مصطفى محمود، محمود سمكة، إبراهيم عباس، جودوين فرايدي، أحمد خالد.