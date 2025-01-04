شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبحث عن أول انتصار مع الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تحقيق أول انتصار مع الفريق الأبيض في الكونفدرالية عندما يواجه المصري البورسعيدى في المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وخاض جروس مع الزمالك 3 مباريات على المستوى المحلى حيث تعادل مع سيراميكا وطلائع الجيس وفاز على الاتحاد السكندري لتكون مباراة المصري البورسعيدى الاختبار الأول للسويسري فى أفريقيا،ويبحث فيها عن الانتصار لمواصلة تصدر المجموعة.

ويعقد جروس مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء اليوم، السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد برج العرب، قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق للمؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب.