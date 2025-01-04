شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحذر لاعبي المحلة من مفاجآت كأس مصر قبل مواجهة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، لاعبيه من التهاون أمام فريق سبورتنج في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثانية والنصف عصر غد، الأحد، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وأكد شوقي غريب ضرورة الفوز وحسم المباراة في وقتها الأصلي، خاصة أن بطولة كأس مصر تعرف دائماً بأنها بطولة المفاجآت.

ويواصل محمد حمدى زكى، مهاجم فريق غزل المحلة، الغياب عن الفريق في مواجهة سبورتنج ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة.

ويعانى محمد حمدى زكى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويخضع حاليا الى التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق استعدادا للعودة الى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سبورتنيج وعودة الفريق الانتصارات مرة أخرى عقب الخسارة أمام البنك الأهلى في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".