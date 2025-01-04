شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يترقب عودته لحسابات جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب التونسى حمزة المثلوثى مدافع الزمالك عودته لحسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة أن ابتعد عن التشكيل الأساسي منذ قدوم السويسري على رأس القيادة الفنية للفريق خلفاً للبرتغالى جوزيه جوميز.

ويعتمد جروس على ثنائية محمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، منذ عودة التونسي حمزة المثلوثي من الإصابة، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول عدم قناعة السويسري بالمستوى الفني للاعب.

وحذر جروس التونسي حمزة المثلوثي من الالتفات إلى الشائعات، التى تزعم خروجه من الحسابات الفنية أو التى تدعي عدم القناعة بمستواه الفني وذلك قبل مباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية.

وطالب جروس المثلوثي ببذل أقصى جهد فى التدريبات الجماعية فى الجلسة الخاصة التى عقدها معه، وأكد له أنه سيحصل على فرصته وسيعود لمكانه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، وشدد عليه بعدم الاستعجال حتى لا يفقد تركيزه ويتشتت ذهنه.