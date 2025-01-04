شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يعلن قائمة بطولة الجائزة الكبرى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الرماية ، برئاسة حازم حسنى، قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى لأمير قطر المحدد لها الفترة من 11 وحتى 21 فبراير المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: عزمى محيلبة وعبد العزيز محيلبة وأحمد توحيد زاهر وأحمد يحيى قمر.

وتأتى موافقة اتحاد الرماية على المشاركة فى البطولات الدولية المختلفة للمساهمة فى تطوير اللاعبين وتحسن التصنيف العالمى خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب الرماية إلى هولندا يوم 27 يناير الجارى للمشاركة فى بطولة "إنترشوت" الدولية لضغط الهواء، المحدد انطلاقها 27 يناير الجارى حتى 2 فبراير المقبل فى هولندا.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات فى بطولة هولندا كلا من، محمد حمدى وريماس وليد وميرفت أنور وهالة أشرف وأحمد أشرف وفرح وليد.

وكشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية مسبقا عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأولمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال حسنى، إن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.