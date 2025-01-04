شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يواصل الغياب عن الأهلي أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة.

وغاب عمر كمال عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب شكواه من ألم فى الركبة.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي فى انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد لـ6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، خلف الأهلي المتصدر بـ7 نقاط، بينما يأتي أورلاندو ثالثا (5 نقاط)، ثم استاد أبيدجان (نقطة واحدة).

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد بالدوري المصري خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.