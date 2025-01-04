شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بواقع 4 مواجهات .

تشهد الجولة السادسة ، لقاءات بين كل من ، الزمالك مع الشمس و الطيران مع الجزيرة و سموحة مع الزهور و سبورتنج مع الأهلى .

بينما تقام الجو السابعة السبت المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزهور و سموحة مع سبورتنج و الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.