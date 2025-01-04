شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 04 يناير 2025 10:30 ص
تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بواقع 4 مواجهات .
تشهد الجولة السادسة ، لقاءات بين كل من ، الزمالك مع الشمس و الطيران مع الجزيرة و سموحة مع الزهور و سبورتنج مع الأهلى .
بينما تقام الجو السابعة السبت المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزهور و سموحة مع سبورتنج و الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك .
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
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