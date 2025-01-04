شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل لائحة الأجانب الخمسة فى الدورى المصرى بسبب واقعة الإسماعيلى ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

استقرت ادارة المسابقات باتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة ونظام البطولات وعلي رأسها تعديل بند مشاركة الخمسة أجانب في المباراة علي أن يتم و ضع بند واضح وصريح وهو تواجد الخمسة لاعبين في قائمة المباراة أم تواجد أي عدد من اللاعبين في القائمة على أن يشارك 5 فقط في المباراة .

جاء هذا الأمر بعد اللغط الذي ظهرت في الساعات الأخيرة وتقدم النادى الإسماعيلى باحتجاج رسمى للجنة المسابقات للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة، لمخالفة لوائح المسابقة التى تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز ، بينما شهدت مباراة الاتحاد السكندرى ، دفع نادي مودرن بأربعة لاعبين أجانب فقط خلال المباراة و لكنهم يطالبون باحتساب النقاط لصالحهم بداعي وجود 6 لاعبين في قائمة مودرن .

وتنص لائحة مسابقة الدورى الممتاز على قيد 5 لاعبين أجانب ضمن صفوف الفريق الأول، و3 لاعبين ضمن الفئات السنية، على أن يشارك 5 لاعبين أجانب فقط فى المباراة الواحدة في دوري القسم الأول .

وتقدم النادى الإسماعيلى باحتجاج رسمى للجنة المسابقات للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة، لمخالفة لوائح المسابقة التى تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

وتنص لائحة مسابقة الدورى الممتاز على قيد 5 لاعبين أجانب ضمن صفوف الفريق الأول، و3 لاعبين ضمن الفئات السنية، على أن يشارك 5 لاعبين أجانب فقط فى المباراة الواحدة.