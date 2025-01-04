شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف أكرم توفيق من التجديد ويرفض المبالغة فى المطالب المالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي ، موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعدما قدموا للاعب العرض الأخير خلال الفترة الماضية ويتضمن الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد ، وهو أكبر عرض مالي ينوي الأهلي تقديمه للاعب .

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي تُقدّر أكرم توفيق وتثق في إمكانياته الفنية وكونه من اللاعبين المُخلصين الذين يؤدون بحماس وإصرار مع الفريق لكن هذا لا يُعني الاستجابة لشروطه المالية المُبالغ فيها .

وكشف المصدر أن الأهلي لا يشغله العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية مؤخراً وصلت للاعب من أندية مصرية وخليجية ، وشدد المصدر على أن الأهلي قدم عرضه الأخير لأكرم توفيق من أجل التجديد وينتظر رد اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل التجديد أو إغلاق هذا الملف.

وينتهي عقد لاعب الوسط بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق مع أي ناد آخر في يناير الجاري على أن ينتقل له الصيف القادم.

وانضم أكرم توفيق البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من إنبي ، وخرج للإعارة إلى الجونة قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى.

وفي عام 2020 تحول أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب إصابة محمد هاني.

ومنذ ذلك الحين ويلعب أكرم توفيق في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق شقيق أحمد توفيق لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وعبد العزيز توفيق لاعب إنبي وطلائع الجيش السابق.