شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستقر على تشكيل الزمالك فى مواجهة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة المصري في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يرغب السويسري في تكرار انتصاره على الفريق البورسعيدى.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"،حال جاهزيته وتعافيه من نزلة البرد.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد والتركيز في الفترة الحالية في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء محلياً أو أفريقياً،مؤكداً على ثقته في قدراتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويقود المباراة، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً،واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

وحافظ نادى الزمالك على صدارته فى مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصرى، والذى رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك فى المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0 ، بينما تراجع النادى المصرى للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.