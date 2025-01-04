شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مباراة الاتحاد السكندرى الأفضل لـ جروس مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الاتحاد السكندري كانت الأفضل للسويسري كريستيان جروس منذ توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق قدم أداء فنيا مميزا للغاية مع جروس أمام الاتحاد السكندري، ومباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة، والمدرب السويسري بدأ يتعرف على اللاعبين بشكل جيد".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء غد السبت على ملعب فندق الإقامة، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غد السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب.