شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: هل يتعمد كولر الخسارة أم يريد توصيل رسالة للإدارة بضرورة تدعيم الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر أمام شباب بلوزداد، متسائلاً: هل يتعمد كولر الخسارة ولماذا يتأخر في التبديلات؟

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أعتقد من وجهة نظرى قد يكون كولر يحاول توصيل رسالة إلى إدارة النادي بضرورة تدعيم الفريق".

وأكد جمعة أن مسئولية الهدف الذي تلقاه الأهلي يقع على عاتق كل من خالد عبد الفتاح ومحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن كل منهما يتحمل 50% من مسئولية الهدف.

وطالب وائل جمعة إدارة النادي الأهلي بدعم الفريق بلاعبين جدد، معتبرًا أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات حقيقية وليس مسكنات للجماهير، مؤكدا أن الطموحات الجماهيرية كبيرة، ويجب أن يكون الدعم المقابل أكبر من قبل الإدارة.

وتعرض فريق الأهلي للخسارة بهدف نظيف من شباب بلوزداد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بمنافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.