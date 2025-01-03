شكرا لقرائتكم خبر عن مروان سرى ونصوحى فى تحدى أسئلة من نوع خاص مع أحمد حسن وطارق السيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد برنامج "كابيتانو مصر" تحديا من نوع خاص عن طريق الأسئلة الرياضية، بين فريقى الأهلى والزمالك، مثل الأهلى أحمد حسن ومروان سرى، بينما مثل الزمالك طارق السيد وعمرو نصوحى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.