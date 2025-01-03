شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعطل رحيل مصطفى الزنارى عن الزمالك ويضع شرطًا قبل القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إدارة الكرة، عدم حسم ملف رحيل مصطفى الزنارى عن صفوف القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.

وأخطر الخواجة السويسرى إدارة الكرة بالزمالك، بإنه لن يتخذ قرار برحيل مصطفى الزنارى أو أى لاعب إلا بعد منحه الفرصة للحكم على مستواه وبعدها يقرر مصيره، موضحًا إنه فى حالة رغبة إدارة الكرة فى الإطاحة باللاعب فإنه لا يمانع ذلك شرط أن يتم التعاقد مع لاعب مدافع بديل فورًا.

ويواصل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك تدريباته التأهيلية قبل لقاء المصرى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعانى اللاعب من إصابة فى العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.