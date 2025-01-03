شكرا لقرائتكم خبر عن شرخ فى اليد يبعد عمر صلاح عن بتروجت أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت، إصابته بشرخ في اليد والتي تعرض لها أمام زد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى.

ويغيب عمر صلاح عن بتروجت من أسبوعين لثلاثة أسابيع من أجل التعافى من الإصابة والعودة مجددا لحماية عرين الفريق البترولى، وبدأ في برنامجه العلاجى لمحاولة العودة في أسرع وقت.

وودع فريق بتروجت بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الهزيمة من المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة إنبى الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile، لمحاولة مواصلة التقدم في جدول الترتيب والنتائج الإيجابية التي يحققها في الدورى.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.