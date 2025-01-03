شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يهزم شحتة الإسكندرانى 4 - 3 بركلات الترجيح فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أحمد رفعت، الذى يقوده أحمد حسن، الفوز على فريق شحتة الإسكندرانى الذى يقوده محمد صلاح بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى خلال منافسات كابيتانو مصر.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.