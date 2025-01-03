شكرا لقرائتكم خبر عن مروان سرى يجرى تحديا بين فريقى أحمد حسن ومحمد صلاح فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مروان سرى، ضيف برنامج "كابيتانو مصر"، تحديا بين فريقى أحمد حسن ومحمد صلاح عن طريق تنطيط الكرة ومحاولة جمع كرات "التنس" من الأرض أثناء التنطيط.

وفاز فريق أحمد رفعت الذى يقوده أحمد حسن، على فريق شحتة الإسكندرانى الذى يقوده محمد صلاح، بعدما استطاع أحد مواهب فريق أحمد رفعت في التقاط كرة أثناء التنطيط، بينما فشل أحد مواهب شحتة الإسكندرنى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.