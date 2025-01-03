شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من "بيسو" لمواهب كابيتانو مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد برنامج "كابيتانو مصر" تواجد بيسو واحد من أشهر الـ فري ستايل في مصر، الذى قدم العديد من النصائح لمواهب كابيتانو مصر في كيفية التخلص من المدافعين.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.