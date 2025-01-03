شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بلوزداد يهاجم بقوة والأهلي يفرض التعادل السلبي في دوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقامة حالياً بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

بدأ الفريق الجزائري المباراة بنشاط ملحوظ وسيطر على المباراة قبل أن ينشط الأهلي تدريجياً ونال شعيب قداد بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة للخشونة مع وسام أبو علي ، قبل أن ينال أيمن محيوس بطاقة صفراء أخرى ثانية للخشونة مع يحيى عطية الله.

وواصل الفريق الجزائري هجماته المُتتالية على مرمى محمد الشناوي ، والغى الحكم هدف جزائري سجله خانيسا مايو بسبب التسلل في الدقيقة 15 ، وحاول الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة لكنها لم تشكل خطورة خاصة في ظل الهجوم المتواصل من صاحب الأرض.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

فيما تضم "دكة" فريق الأهلي، كلاً من : ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.



فريق الأهلى



كوكا خلال المباراة



مباراة الأهلى وشباب بلوزداد