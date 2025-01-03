شكرا لقرائتكم خبر عن كريس المصرى يبهر مواهب كابيتانو مصر بفقرة خفة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "كابيتانو مصر"، كريس المصرى المعروف بحركات خفة اليد، وقام ببعض الحركات السريعة التي خدع خلالها أحد مواهب كابيتانو مصر في الموسم الثالث.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.