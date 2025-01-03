شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يشارك في بطولة أفريقيا للأندية للسيدات للهوكي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك فريق "سيدات" الهوكي بنادي النصر في بطولة أفريقيا للأندية المقرر إقامتها بالمدينة الشبابية ببورسعيد في الفترة من 30 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل ، وتأتي هذه المشاركة للمرة الأولى في تاريخ نادي النصر.

وحرص المستشار أشرف لطفي رئيس مجلس إدارة نادي النصر وإبراهيم المرعشلي عضو المجلس والمشرف العام علي لعبه الهوكي بالنادي على حضور تدريب الفريق والوقوف علي احتياجاته وبرنامج الاعداد إستعدادا للمشاركة في بالطولة.

ومن المقرر أن يخوض فريق سيدات الهوكي بنادي النصر سلسلة من المباريات الودية قبل مواجهة فريق الشمس الرسمية في الجولة 4 بمسابقة الدوري العام.