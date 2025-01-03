شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على الأولمبى ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق طلائع الجيش من الفوز على نظيره الاولمبى بركلات الترجيح 4-3 عقب أنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منها في اللقاء الذى جمعهما مسلء اليوم على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر والتأهل الى الدور المقبل من عمر المسابقة.

وينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة سيراميكا ولافيينا لمواجهته في دور الـ16 من عمر مسابقة بطولة كأس مصر.

أحرز أهداف طلائع الجيش عماد فتحى في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة قوية داخل منطة جزاء فريق الاولمبى لتسكن شباك الحارس وعزز رجب عمران بالهدف الثانى في الدقيقة 87 من علامة الجزاء، بينما سجل فريق الأولمبى هدفين فى الدقيقة الأولى من عمر الوقت البدل الضائع للمباراة وقبل إنطلاق الحكم صافرة النهاية تمكن للاعبو الفريق الاولمبى من إحراز هدف التعادل.

وشهدت المباراة إصابة عمر رضوان حارس مرمى فريق طلائع الجيش على مستوى الكتف والتي على أثرها غادر المباراة ومشاركة الحارس البديل عماد السيد.