شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقبل الترجي بالورود قبل مواجهة الأحد في دوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي بيراميدز على تنظيم استقبال رسمي لبعثة نادي الترجي التونسي لدى وصولهم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة نادي الترجي لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وفد من نادي بيراميدز يتقدمه شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، وقدم باقة ورود للبعثة، وأشرف على إنهاء كافة إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة في التجمع الخامس.



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استقبال بعثة الترجى (4)



استقبال بعثة الترجى (5)



استقبال بعثة الترجى (6)