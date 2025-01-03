شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز. لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة، انطلق صباح اليوم الجمعة معسكر حكام الدوري الممتاز الذي تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري ،ويمتد لأربعة أيام.

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح اليوم الجمعة ، وينتهي في الثامنة مساء غد السبت، بينما ينطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح الأحد، وينتهي في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

وفي بداية المعسكر، رحب وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالحضور كما حرص على توجيه تعليمات عامة لجميع الحكام بضرورة الالتزام و الانضباط والتركيز الشديد بهدف عدم تكرار الوقوع فى الأخطاء قدر الإمكان .

وشهد اليوم الأول للمعسكر تواجد رموز وخبراء التحكيم المصرى وعلى رأسهم أحمد الشناوى و جمال الغندور وعصام عبد الفتاح، بجانب أعضاء لجنة الحكام الكابتن هشام صلاح والكابتن فهيم عمر و جهاد جريشة وعزب حجاج وسيد مراد و جيمس حنا.



معسكر الحكام



معسكر الحكام



معسكر الحكام



معسكر الحكام