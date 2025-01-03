شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وبيرسي تاو ومروان عطية وأفشة على دكة الأهلي امام بلوزداد بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

تضم "دكة" فريق الأهلي أمام شباب بلوزداد غداً بدوري أبطال أفريقيا بملعب الأخير، كلاً من : ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

على صعيد متصل ، من المقرر أن تتوجه بعثة الاهلى من استاد 5 يوليو إلى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

قبل مباراة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.