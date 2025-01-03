شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم 5 مراكز في جدول الدورى بعد قرار الرابطة.. تعرف على الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق الإسماعيلى 5 مراكز في ترتيب جدول دورى nile، وذلك بعد قرار رابطة الأندية المحترفة، باحتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي التي أُقيمت في الجولة السابعة من دوري Nile موسم 2024-2025 بفوز الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

بهذا القرار، رفع الإسماعيلى رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم 5 مراكز دفعة واحدة ليتحرك من المركز الثالث عشر إلى الثامن متفوقا على بتروجت والاتحاد بفارق الأهداف، لاحتساب مباراة الإسماعيلى ومودرن سبورت فوز الدراويش بثلاثة أهداف نظيفة.



ترتيب الدورى بعد اعتماد نتيجة الإسماعيلى

ترتيب جدول الدورى بعد قرار رابطة الأندية

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي التي أُقيمت في الجولة السابعة من دوري Nile موسم 2024-2025 بفوز الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

أثناء اعتماد تقرير المباراة، تبين قيام نادي مودرن سبورت بإشراك عدد 6 لاعبين أجانب في المباراة، مما يعد مخالفًا لمنشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2024-2025 في المادة (5/4) والتي تنص على: "لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول". وحيث أن المسؤولية تقع على مدير الفريق و/أو إداري الفريق وفقًا للمادة (3/10) من لائحة المسابقة.

كما أن المادة (3/8) من لائحة المسابقة قد نصت على: "في حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًا، يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة (0-3)". وعليه فإن مشاركة اللاعب السادس في المباراة مشاركة غير قانونية وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.

وعليه، ووفقًا للمادة (3/8) من لائحة المسابقة، فقد تقرر اعتماد نتيجة المباراة (0-3) لصالح نادي الإسماعيلي.