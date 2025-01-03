شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية سباق الطريق للدراجات ..تأجيل إعلان قائمة المنتخب في بطولة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سباق الطريق لمنتخبات مصر للدراجات رجال وسيدات وناشئين وناشئات الذي أقيم اليوم الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر بطريق بادية منافسات شرسة نظراً للإعداد الكبيرة التى حرصت على التواجد والمشاركة مع بداية عهد جديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة أيمن علي حسن.

وبعد نهاية السباق تقرر تأجيل إعلان قائمة المنتخب المشاركة في البطولة الدولية بالشارقة ، ونرصد في هذا التقرير أول 6 متسابقين في كل مرحلة ، وجاء ترتيب سباق اختبارات منتخب العموم رجال مسافة ٦٠ كم على النحو التالي:

1-إيهاب يوسف

2-محمد مطاوع

3-مهند ياسر

4-عبدالرحمن حمدي زكريا

5-أحمد جمال كامل

6-ادهم محمد رؤوف

بينما جاءت نتائج منتخب عمومي الشابات مسافة 30 كم كالتالي:

1-جني محمود حسن

2-نور حسن فؤاد

3-رئال محمد حسن

4-رودينة مجدي توفيق

5-مريم رضا زينهم

6-نور مؤمن علي



وجاءت نتائج تجارب منتخب الناشئات تحت 16 مسافة 30كم

على النحو التالي:

1-جودى محمد السيد

2-ملك محمد مظهر

3-فاتيما كريم محمد

4-ريهام أحمد سيد

5-مني محمد أحمد

6-سلمي سعيد محمد



وجاءت نتائج منتخب الشابات تحت 18 سنة مسافة 30 كم كالتالي:

1-جني محمد السيد

2-حبيبة محمد السيد

3-دعاء مجدي حمدي

4-ماجي مجدي عبدالله

5-سلمي السيد عطية

6-مريم محمود أحمد

وجاءت نتائج سباق الناشئين تحت 16 مسافة 30 كم عن فوز كلا من:

1-خالد أحمد وحيد

2-فارس محمود يسري

3-زياد علاء الدين

4-علي محمد أحمد

5-محمد جلال بيومي

6-يوسف رضا زينهم

بينما جاءت منافسات منتخب الشباب تحت 18سنه مسافة 30 كم كالتالي:

1-سيف الله محمد إبراهيم

2-محمود أحمد محمد

3-يوسف حمدي حسن

4-محمود مصطفى محمد

5-اسلام أحمد سمير

6-سيف الدين وليد

واقيم السابق تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات.

وأشرف على فرق الرجال الكابتن هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد بينما أشرف على فرق السيدات كابتن ندي الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات أحمد مجدي مديراً فنياً ونشأت عبدالسلام مديراً إدارياً ورامي محمد وأحمد وحيد ومحمد مظهر مدربون ومحمد حسن فني صيانه.

وأنطلق السابق الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة استعداداً لطواف الشارقة بالإمارات.

وأكد كابتن أحمد مجدي المدير الفنى للمنتخب أن الجهاز الفني فضل تأجيل إعلان القائمة التى ستمثل مصر في سباق الشارقة الدولي وسيتم الاعلان عن القائمة النهائية التى ستضم 6 لاعبين قبل سفر البعثة باسبوع نظراً للمفاضلة بين 9 عناصر بعد نهاية سباق اليوم والذي شهد منافسة قوية اسفرت عن تصدر مجموعة اسماء مميزة سيتم المفاضلة بين اصحاب المراكز الستة الأولى وبين المحترفين الثلاثة باندية إماراتية وهم حسن محمد ومحمد فرج وأحمد السلكاوي المتواجدين حالياً بدولة الإمارات.

من جانبه أكد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن هذه التجارب تعد اختبار مهماً لانتفاء افضل العناصر للمنتخب الأول للرجال من أجل المشاركة في طواف الشارقة الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة والمقرر موعده في الفترة من 25 وحتى 30 من يناير الجاري.

واضاف أيمن علي حسن أن هذا السباق من أقوي السباقات في المنطقة ومتوقع أن يشهد مشاركة 29 فريق محترفة ومنتخبات مختلفة ممايزيد من قوة وصعوبة هذا الطواف.