شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن الفوز الثانى أمام أندية الجزائر فى المواجهة الخامسة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على 5 يوليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الليلة المواجهة رقم 5 لمارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام أندية الجزائر، بعدما خاض من قبل 4 مواجهات أمام اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد، وحقق فوز وحيد.

وكانت البداية مع مواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي بالسعودية في النسخة قبل الماضية، وخسر الأهلي بهدف دون رد.

وتحت قيادة كولر، واجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مرتين في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب مرة فى النسخة الحالية.

المواجهة الأولى جاءت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب برج العرب، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ثاني المواجهات جاءت فى دور المجموعات أيضاً، ولكن ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في الجزائر، وانتهت بالتعادل السلبي أيضاً.

ثالث المواجهات في 22 ديسمبر الماضي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، وفاز الأهلي بنتيجة 6-1، أحرز للأهلي وسام أبو علي ثلاثة أهداف، وهدف لكل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، وأحرز أيمن محيوص هدف شباب بلوزداد.