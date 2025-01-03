شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام بلوزداد بالجزائر.. والدبيس أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، يحيي عطية الله، رامي ربيعة، اشرف داري، خالد عبد الفتاح ، عمرو السولية ، أمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا ، كريم الدبيس ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1 ، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

على صعيد متصل ، من المقرر أن تتوجه بعثة الاهلى من استاد 5 يوليو إلى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

قبل مباراة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.