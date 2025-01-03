شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتقدم على الأولمبى 1-0 فى الشوط الأول بدور الـ32 لكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره الأولمبى بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

أحرز هدف طلائع الجيش عماد فتحى في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة قوية داخل منطة جزاء فريق الاولمبى لتسكن شباك الحارس.

وتُقام غداً السبت 4 مباريات، حيث تقام كل المباريات في موعد واحد وهو الثانية والنصف عصرا، حيث يلتقي سيراميكا مع لافيينا على ستاد المقاولون، ويحل منتخب السويس ضيفا على سموحة بستاد الإسكندرية.

وفي مواجهة جديدة، يستدرج الإسماعيلي نظيره طنطا على ستاد الإسماعيلية، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره بترول أسيوط على استاد القاهرة.

ورفض اتحاد الكرة المصري المقترح المقدم لتعديل نظام بطولة كأس مصر بداية من الموسم المقبل، والذي كان يقضي بخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، وجاء القرار بالإبقاء على النظام القديم الذي يعتمد على مباراة واحدة فاصلة لتحديد المتأهل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المواسم.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمقترح وتأثيره على جدول المسابقات المحلية، حيث تعاني الفرق بالفعل من ضغط المباريات مع التداخل بين الدوري المصري وبطولات الأندية القارية، حيث يهدف الاتحاد، من خلال تمسكه بالنظام الحالي، لضمان إنهاء الموسم فى التوقيت المناسب، وتجنب تأجيلات قد تؤثر على الاستعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن نظام المباراة الواحدة كان محل جدل بين الأندية، إذ يراه البعض أقل عدالة مقارنة بنظام الذهاب والإياب، لكن ضيق الوقت يبقى العائق الأساسي أمام أي تغييرات كبيرة في المسابقة.