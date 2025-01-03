شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابه من تدريب تونس..أرقام كيروش مع الفراعنة فى 20 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب مدرب منتخب مصر السابق من قيادة منتخب تونس نسور قرطاج خلفًا للمدرب المقال فوزي البنزرتي.

وأقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي فوزي البنزرتي من تدريب المنتخب الأول. وأكدت إذاعة "ديوان" التونسية، أن البرتغالي كارلوس كيروش هو الأقرب لتولي قيادة منتخب تونس خلال المرحلة المقبلة.

وبات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قريباً من قيادة منتخب تونس في المباريات القادمة بدلاً من المدير الفني المؤقت قيس اليعقوبي.

وقاد كيروش المنتخب المصري الذي لديه ظروف مشابهة، وكان كيروش قد خاض تجارب تدريبية مهمة، خاصة مع ريال مدريد، ومنتخب البرتغال، ومؤخراً مع إيران وقطر.

ويشارك منتخب تونس في نهائيات أمم أفريقيا في المغرب محتلًا وصافة مجموعته بـ10 نقاط. كما يتصدر نسور قرطاج جدول مجموعته في تصفيات كأس العالم حتى الآن برصيد 10 نقاط.

وقاد كيروش منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا 2022 ولكن خسر اللقب ضد السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.