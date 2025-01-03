شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب 5 يوليو لمواجهة شباب بلوزداد فى دوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب 5 يوليو لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بملعب الأخير، وفور الوصول إلى الملعب قام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق إنطلاق المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي نظيره الجزائرى شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.